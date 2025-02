Torino, torna Ricci contro il Milan: il capitano granata tra presente e futuro

Samuele Ricci è pronto per tornare a prendersi un posto da titolare in mediana contro il Milan. Il capitano granata sarà un osservato speciale nella prossima sfida di Serie A in programma sabato alle 18. Infatti, se il Torino cerca conferme a centrocampo, i rossoneri studiano il giocatore in ottica mercato.

Ricci, perno del centrocampo granata

Dopo la partita di Bologna è chiaro che Ricci sia un giocatore imprescindibile per il gioco di Vanoli e per tutto il Torino. 24 presenze per lui in Serie A, tutte da titolare, più un gol e un assist. Certamente il centrocampista di Pontedera è apprezzato più per il suo ruolo di costruttore e rifinitore che quello di finalizzatore. Difatti, la sua assenza si è sentita in mediana nell'ultima uscita in Serie A dei granata. Casadei, che ha offerto una prova convincente, non ha saputo creare le stesse geometrie in mediana. Ora tocca a Ricci saper gestire il peso sia della fascia da capitano sia quello di uomo simbolo del Toro.