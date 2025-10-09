Torino, tra cambi di modulo e concorrenza Aboukhlal resta ai margini

Tra moduli e indecisioni Aboukhlal scivola nelle gerarchie

Eppure sarebbe troppo facile liquidare la questione parlando di flop o di rendimento deludente. In verità, le occasioni per mettersi davvero in mostra sono state poche. Il marocchino è rimasto spesso impigliato nella fitta rete di concorrenza che caratterizza la trequarti del Torino, il reparto più affollato e, paradossalmente, meno definito della squadra di Baroni. L’allenatore granata ha mescolato spesso le carte, senza dare una vera gerarchia né una struttura tattica stabile. E proprio qui nasce l’equivoco. Aboukhlal è un giocatore che vive di spazi, di inserimenti improvvisi e di campo aperto. Ma in un sistema ancora alla ricerca di identità, dove Baroni alterna moduli e principi - dal 4-3-3 al 3-4-2-1, fino al 4-2-3-1 - il suo profilo rischia di restare sospeso, senza un contesto tecnico adatto a valorizzarlo. Quando è stato chiamato in causa, il marocchino ha alternato lampi di personalità e intraprendenza, a errori grossolani, ma sempre in situazioni frammentate, mai con la continuità necessaria per entrare davvero nei meccanismi del gruppo.