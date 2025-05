Torino, tra Vanoli e Cairo un chiarimento. Ma il futuro resta da decifrare

C’è stato l’incontro tra Urbano Cairo e Paolo Vanoli . Il presidente del Torino in questo giovedì si è visto di persona a Milano con l’allenatore: almeno da un punto di vista umano, si può dire che ci sia stato un riavvicinamento. Il presidente ha spiegato le ragioni del suo malessere; il tecnico ha chiarito il suo punto di vista sul finale deludente di campionato, assumendosi le sue responsabilità per l’andamento delle ultime partite, e ha espresso tutta la sua motivazione nel restare al Torino, non solo per l’anno di contratto che rimane, ma perché ha sposato la causa della piazza ed è voglioso di sedersi al tavolo per costruire un Toro più forte, partendo dal lavoro fatto quest’anno.

Il tecnico sa che ci sono squadre alla finestra per lui (il Cagliari in primis), ma dà al Torino la precedenza per quanto riguarda il suo futuro. Allo stesso tempo, il presidente ha preso atto in questi giorni che quasi tutta la tifoseria è dalla parte del tecnico. Un elemento che potrebbe essere utile per dirimere il futuro, anche se il patron granata è abituato a tenere in considerazione altri fattori. Al momento, in ogni caso, dall’incontro non sono emerse decisioni chiare da parte del patron granata. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni. Intanto, venerdì dovrebbe essere la giornata in cui Marco Baroni, nome che piace al presidente, si separerà dalla Lazio.