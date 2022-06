Torino, tre considerazioni sul calendario: subito le neopromosse, poi equilibrio

Si inizia a fare sul serio. Con la presentazione del calendario 2022/2023, nella giornata di oggi ha preso forma la prossima Serie A. Il Toro esordirà il 14 agosto all'U-Power Stadium di Monza e chiuderà il campionato all'Olimpico Grande Torino contro una delle pretendenti per lo scudetto, l'Inter di Inzaghi. Posto il valore relativo delle considerazioni odierne, elaborate a 50 giorni dall'inizio del campionato, il Toro può essere soddisfatto per l'equilibrio del proprio percorso, che non vede periodi particolarmente complicati, quantomeno sulla carta. Ecco tre considerazioni sul calendario del Toro.