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Una vittoria sofferta

La prima vittoria all'Olimpico Grande Torino in campionato del Toro ha dato grande entusiasmo anche ai social dei protagonisti. I granata hanno superato l'Udinese 2-1 grazie ai gol di Bragança e Kulenovic, in una vittoria sofferta, ma importante. Ecco come hanno festeggiato i giocatori granata sui propri profili social i tre punti ottenuti davanti ai propri tifosi.

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