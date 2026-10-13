Il commento della vittoria contro l'Udinese sui profili social dei giocatori granata
Il commento post partita di Torino-Udinese 2-1: "Il Toro soffre ma vince" (VIDEO)
Una vittoria sofferta
La prima vittoria all'Olimpico Grande Torino in campionato del Toro ha dato grande entusiasmo anche ai social dei protagonisti. I granata hanno superato l'Udinese 2-1 grazie ai gol di Bragança e Kulenovic, in una vittoria sofferta, ma importante. Ecco come hanno festeggiato i giocatori granata sui propri profili social i tre punti ottenuti davanti ai propri tifosi.
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