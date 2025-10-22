Torino, un Coco così non si era mai visto: ha finalmente trovato se stesso?

Coco, ecco cos'è cambiato

Coco è apparso cattivo al punto giusto, sempre dentro al duello e soprattutto concentrato per tutti i 90 minuti: proprio questo un aspetto che in passato gli era spesso mancato. Questa prestazione gli vale la conferma come titolare sul centro-sinistra e, soprattutto, ridà forza alla fiducia che Cairo e Vagnati hanno sempre dichiarato di riporre in lui. Guai però a fermarsi qui: dopo mesi di insufficienze, Coco ha solo messo la prima pietra di una possibile rinascita. La prestazione contro il Napoli è stata davvero incoraggiante, ma ora serve la cosa più difficile: la continuità. Se saprà dare seguito a questa prova, potrà davvero diventare un punto fermo della retroguardia granata.