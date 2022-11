Torino, un’altra punta a gennaio? I dubbi di Juric e la carica di Pellegri-Sanabria

Ecco perchè la ricerca di un altro attaccante sul mercato di gennaio non sembra essere una priorità

Gianluca Sartori

Il Torino ha bisogno di andare sul mercato per una punta a gennaio? La parte di campionato pre-Mondiale ha portato con sé argomenti a favore per chi pensa che questa debba essere una priorità. Juric gioca con il 3-4-2-1, dunque con una sola punta centrale, ma in più di una occasione entrambi gli attaccanti in rosa, Pietro Pellegri e Antonio Sanabria, sono stati contemporaneamente indisponibili. E la soluzione del falso nove, sperimentata da Juric in tre partite, non ha sempre convinto, anzi.

Torino, resta sullo sfondo l'ipotesi Shomurodov — Al momento però il tecnico granata non sembra convintissimo che innestare un terzo attaccante sia la soluzione migliore. Lo ha pure detto, in una delle ultime conferenze stampa: “Due attaccanti bastano, se sono affidabili: tre sono troppi”. In tal senso il tecnico in sede di mercato estivo è stato d'accordo sulla scommessa Pellegri e Sanabria. Juric ha infatti una stima enorme delle potenzialità di Pietro, da lui definito l’unico calciatore nella rosa granata che ha la stoffa del top player. Il dubbio restano le condizioni fisiche dell’attaccante, tra vecchie cicatrici che danno fastidio e una certa dose di sfortuna (vedi l’infortunio alla caviglia di Bologna). Come alternativa Sanabria ha il vantaggio di avere caratteristiche differenti da Pietro, meno potente ma più abile nel fare da raccordo col centrocampo. Sul mercato non è facile trovare un attaccante che accetti di giocarsela con i due: piace da tempo Shomurodov, ai margini nella Roma, ma l’uzbeko ha caratteristiche simili a quelle di Tonny e si muoverebbe dalla capitale solo per giocare con continuità. E Juric non ha mai scartato del tutto la possibilità di giocare con il falso nove, soluzione da lui adottata con soddisfazione ai tempi di Verona.

Pellegri e Sanabria alla riscossa: Juric li attende al varco a dicembre — Così il Toro ha accettato di iniziare il campionato con Pellegri e Sanabria e non è detto che non lo finisca così. Si è trattato di una vera e propria scommessa che fin qui non può ancora considerarsi vinta, ma è tutt’altro che certo che il club granata torni sul mercato per un’alternativa, apparendo anzi orientato per ora a dare fiducia a Pietro e Tonny. Molto dipenderà anche dai segnali che daranno i due in questa sosta, soprattutto sul piano fisico. Da questo punto di vista, entrambi hanno l’obiettivo di tornare al top della forma e sono determinati ad effettuare un mese di preparazione intenso e continuo per dimostrare di poter dare le giuste garanzie. Dicembre darà una risposta anche su questo.