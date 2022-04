Torino, Vanja aspetta la sua chance. Juric ribadisce: “Contento dei miei portieri”

Le parole del tecnico granata danno indicazioni anche per il mercato: resta da valutare l'ipotesi di cercare un portiere in estate

Irene Nicola

Come con il Genoa, anche con la Salernitana Vanja Milinkovic-Savic ha guardato il Toro dalla panchina. E' passato poco più di un mese dalla sua ultima apparizione tra i pali, quella nel match contro il Cagliari il 27 febbraio. Poi l'infortunio alla mano e la panchina per scelta tecnica, vista la preferenza - confermata - a Berisha. Ma "non lo dimentico" ha detto Juric nel postpartita della vittoria a Salerno.

LA SITUAZIONE - "Ora in allenamento lo vedo di nuovo bene" ha proseguito il tecnico granata su Vanja, facendo pensare a uno stallo momentaneo più che a una bocciatura. Questo perché più volte il croato ha sottolineato come le prestazioni della prima parte della stagione fossero state sopra le aspettative e come ci siano ampi margini di miglioramento. Nel frattempo però, considerato il calo degli ultimi due mesi, Berisha si è dimostrato più pronto, sfruttando le occasioni che gli sono state date. "Deve lavorare e aspettare la sua occasione" ha concluso Juric su Vanja, lasciando sempre la porta aperta al serbo che nel frattempo ha continuato a sostenere la squadra senza creare polemiche.

IL MERCATO - Ma sempre dopo la vittoria sulla Salernitana, Juric ha dato anche un'altra indicazione, che strizza l'occhio alle ultime indiscrezioni sul mercato. "Sono contento dei miei portieri". Il tecnico granata raramente ha fatto dichiarazioni di circostanza o detto una cosa per un altra, anche quando si è trattato di criticare l'operato di Vagnati o il tipo di rapporto con Cairo. Era dato per scontato negli scorsi giorni che il Torino volesse ricorrere al mercato estivo per valutare un portiere da inserire in rosa, ma viste le parole di Juric potrebbe non esserlo. L'ipotesi non è da escludere del tutto, ma quantomeno è ancora da valutare.