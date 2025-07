Torino, Vanja con le valigie in mano: a Prato allo Stelvio resta “in panchina”

Segnale di mercato piuttosto chiaro da Prato allo Stelvio: Vanja Milinkovic-Savic non ha partecipato alla partitella nell’allenamento pomeridiano. In questo venerdì ha svolto regolarmente l’allenamento tecnico del mattino, e anche nel pomeriggio ha iniziato la prima parte della seduta al lavoro con gli altri portieri, poi si è seduto in panchina quando Marco Baroni ha dato il via alla partitella undici contro undici a campo ridotto, di fatto una prova generale dell’amichevole contro l’Ingolstadt di domani, sabato. Test che, a questo punto, è facile presumere non vedrà Vanja tra i protagonisti. Da qualche giorno, come noto, il portiere ha un accordo con il Napoli. Si attende che il club azzurro definisca a livello economico con la società di Urbano Cairo: c’è una clausola rescissoria da circa 19 milioni da pagare. Intanto Vanja, a carico del quale non risultano problemi fisici, evita ogni rischio di infortuni e attende una telefonata.