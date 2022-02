Torino-Venezia 1-2, 6681 paganti: nemmeno il mini-abbonamento funziona

Nella partita contro il Venezia un altro dato deludente per l'affluenza in questa stagione

Anche nella partita contro il Venezia c'è stata scarsissima affluenza allo stadio Olimpico Grande Torino. Si tratta di una costante in questa stagione per il Toro che in questa stagione non ha mai potuto contare su un pubblico molto numeroso. Questa sera contro la formazione allenata da Paolo Zanetti gli spettatori paganti sono stati solamente 6681 per un incasso totale pari a 138.857 euro, un dato in linea con quelli della presente annata. Certamente il periodo storico caratterizzato dalla pandemia e dalle conseguenti restrizioni (ancora per questa partita c'era il limite del 50% della capienza) non aiuta. Il caso del Toro però fa specie confrontandolo con gli anni passati: anche perchè la società aveva promosso per questa partita casalinga e per quella successiva contro il Cagliari dei mini-abbonamenti.Un'idea che non ha sortito un grande effetto.