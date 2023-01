Torino-Verona 0-1: Djuric svetta su angolo, granata sotto all’intervallo

Il parziale al termine dei primi quarantacinque minuti

Alberto Giulini

Verona in vantaggio al termine del primo tempo al Grande Torino: ci pensa un colpo di testa di Djuric al 45' a portare avanti gli scaligeri dopo una prima frazione senza particolari emozioni. Granata che saranno dunque chiamati ad alzare i giri del proprio motore per raddrizzare una partita in cui gli ospiti avevano badato unicamente a difendersi fino al gol.

Le scelte: granata senza centravanti, Vlasic falso nove — Juric decide di giocarsela senza una punta di ruolo, lasciando in panchina Sanabria per schierare Vlasic al centro dell'attacco. Sulla trequarti c'è dunque una maglia da titolare per Radonjic, con Miranchuk sul versante opposto a completare il tridente. In mezzo al campo torna la coppia titolare composta da Lukic e Ricci, sugli esterni scelte obbligate con Lazaro a destra e Vojvoda a sinistra. Djidji vince invece il ballottaggio con Zima e va a completare il terzetto difensivo davanti a Milinkovic-Savic con Schuurs e Rodriguez. L'ex Toro Zaffaroni risponde con un 3-4-2-1 a specchio: a supporto di Djuric ci sono Kallon e Lazovic.

Il primo tempo: al 45' la beffa — Contro un Verona che fin da subito si è chiuso a difesa della propria area, i granata hanno faticato a trovare il guizzo giusto per rendersi pericolosi dalle parti di Montipò. Di Miranchuk la prima conclusione nello specchio, bloccata però senza problemi dal portiere scaligero. Per il resto tanto possesso palla da parte dei granata, che non sono però riusciti a costruire occasioni da gol nitide: funzionano le marcature uomo su uomo allestite da Zaffaroni e Vlasic, ostacolato dal marcantonio Hien, fatica a rendersi pericoloso. All'ultimo minuto del primo tempo arriva così la beffa: Djuric svetta in mezzo a Djidji e Schuurs su calcio d'angolo battuto da Lazovic e porta avanti il Verona. Si va dunque all'intervallo con gli ospiti avanti di un gol: gli uomini di Juric saranno chiamati ad alzare i giri del proprio motore nella ripresa per rimettere in piedi la gara.