Sabato 11 aprile Torino-Verona non inizierà alle 15. O almeno, non del tutto. Infatti, allo stadio Olimpico Grande Torino la giornata si aprirà con un prepartita pensato per i più giovani, tra campo, tribuna e settore giovanile.

Alle 13 si parte con un match di calcio che vedrà sfidarsi Auxilium San Luigi-Duomo Chieri, incontro inserito nella Philadelfia Junior Cup organizzata insieme a Lega Serie A e Csi. Poi sarà il turno delle Academy granata: i ragazzi sfileranno sul terreno di gioco, simbolo del lavoro del club sul territorio e del percorso che porta dal pallone sotto casa allo stadio. E durante l’intervallo, un momento semplice e significativo: i bambini della Scuola Calcio Torino For Disable entreranno in campo per salutare il pubblico.