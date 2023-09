Torino-Verona, i precedenti: 6 pareggi negli ultimi 8 incontri sotto la Mole

Sarà l'Hellas Verona il prossimo avversario del Torino in questa Serie A. Le due squadre si affronteranno sul terreno dell'Olimpico Grande Torino, uno stadio nel quale è regnato un grande equilibrio nei precedenti più recenti. Allargando la visuale allo storico generale tra le due squadre però, il Toro, nelle 95 sfide disputate contro il Verona, ha vinto 41 volte, pareggiato 33 e perso 21, restando inoltre imbattuto in 12 degli ultimi 13 incontri di campionato (4V, 8N). Limitandoci ai soli match sotto la Mole della storia, il bilancio è ancor più favorevole per i granata (22V, 18N, 6P).