Torino-Verona, i precedenti: la scorsa stagione decisiva la rete di Pobega

Mercoledì 4 gennaio torna la Serie A. Terminata la sosta per il Mondiale in Qatar, allo stadio Olimpico Grande Torino arriverà l'Hellas Verona: i gialloblù nella prima parte di stagione hanno collezionato 5 punti e al momento sono ultimi in classifica. Il bilancio delle gare tra Toro ed Hellas Verona tra le mura amiche è favorevole ai granata, che nei 28 scontri precedenti giocati in Serie A hanno ottenuto 11 vittorie, 14 pareggi e solamente 3 sconfitte.