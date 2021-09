Torino verso la Juve, senza Djidji è Zima il favorito: i derby gli portano bene

Per il ceco una sfida decisamente più impegnativa rispetto a quella con la Salernitana

Roberto Ugliono

Aver già rotto il ghiaccio esordendo da titolare contro la Salernitana potrebbe essere stata una fortuna per David Zima. Il difensore centrale arrivato nel finale della sessione di mercato estiva dallo Slavia Praga è il principale indiziato per colmare il vuoto lasciato dalla squalifica di Koffi Djidji, espulso contro il Venezia. La scelta per Ivan Juric è quasi obbligata, visto che Armando Izzo non è nelle migliori condizioni (tuttora si sta allenando a parte per una lombalgia) mentre Alessandro Buongiorno è mancino e si troverebbe male come braccetto destro.

PRIMO DERBY - Per questo la scelta dell'allenatore granata - salvo sorprese - dovrebbe ricadere sul ragazzone ceco. Dalla Salernitana alla Juventus, con in mezzo lo spezzone finale di Venezia, il passo è sicuramente lungo. Due partite totalmente diverse per tasso tecnico e carico emotivo che si portano dietro. Il derby è pur sempre il derby e non sarà facile da affrontare. Quella di Zima è una storia che ha delle somiglianze con quella di Bremer, che nel 2018 si ritrovò catapultato dalla panchina alla titolarità nella partita contro la Juventus. Le differenze sono due: il brasiliano fece proprio il suo esordio dal primo minuto nel derby (mentre Zima l'ha già fatto) e aveva passato un lungo periodo di formazione prima di guadagnarsi questo posto. Gioco forza il ceco dovrà già dall'inizio confrontarsi con quella che è probabilmente la gara più complicata da preparare e sarà quindi anche un test importante per fare ulteriori valutazioni sul ragazzo.

DERBY CECHI - Non sarà però il primo derby per Zima, che ai tempi dello Slavia ne ha già giocati 3 contro lo Sparta Praga e i precedenti possono far sperare i tifosi granata. Nessuna sconfitta, due vittorie e un pareggio, ma soprattutto zero gol subiti e zero cartellini. Insomma, il feeling di Zima con le stracittadine in Repubblica Ceca era ottimo. Ora potrà confrontarsi con il suo primo derby della Mole, una partita sentita sicuramente quanto la stracittadina praghese. Juric e il Torino sperano che la sua striscia positiva non si fermi di certo sabato.