Torino, Vlasic tra campo e riscatto: sono giorni caldi per il suo futuro

Entro il 1° giugno la società granata dovrà prendere una decisione. Intanto in campo il suo rendimento migliora

Luca Bonello Redattore

Nikola Vlasic sta rendendo ai livelli pre-Mondiale: è questo ciò che le prestazioni del croato stanno dimostrando. Esse si stanno infatti distinguendo per l'ottimo lavoro del ragazzo in fase di legame tra reparti, oltre che per gli assist, tanto che quello servito a Sanabria contro il Monza è il secondo (dopo quello per Ilic all'Olimpico contro la Lazio) messo a segno dal classe 1997 nelle ultime quattro partite. E' un Vlasic quindi brillante quello che si affaccia al finale di campionato.

Vlasic: il miglior croato d'Italia, il quarto d'Europa — Valutando l'intera stagione, comunque, come riportato dal quotidiano La Stampa, tra alti e bassi, Vlasic è attualmente il giocatore nato in Croazia più incisivo tra tutti quelli presenti in Serie A. Con 4 gol e 4 assist, il granata è infatti il miglior croato in fase realizzativa, abile a staccare in questa particolare classifica i connazionali Pasalic, Brozovic e Rebic. A livello europeo, Vlasic occupa invece il quarto posto alle spalle di Kramaric (10 gol e due assist nell'Hoffenheim), Borna Sosa (2 e 7 nello Stoccarda) e Perisic (1 e 8 nel Tottenham).

Vlasic, sullo sfondo la questione riscatto: il 1° giugno la deadline — Il rush finale di questo campionato vale la corsa all'ottavo posto per il Torino, ma può dare indicazioni importanti anche riguardo al futuro dello stesso Vlasic, che ha a disposizione ancora pochi giorni per convincere la società granata a puntare su di lui per la stagione 2023/2024. Ricordiamo infatti, che, entro il 1° giugno, il Toro dovrà decidere se esercitare o meno l'opzione di riscatto con il West Ham per il cartellino di Vlasic.