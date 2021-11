Toro, Bremer in scadenza nel 2023: stallo per il rinnovo del leader difensivo

Il giocatore ha vissuto un ottimo avvio di stagione ed è uno dei nuovi leader: i granata dovranno evitare di rivivere una situazione analoga a quella di Belotti

Alberto Giulini

Non solo Andrea Belotti: tra le questioni contrattuali che andranno risolte al più presto in casa granata spicca anche quella di Gleison Bremer. Il centrale brasiliano è stato autore di un ottimo avvio di stagione ed è ormai uno degli elementi imprescindibili della squadra. Ma non solo: Bremer ha già avuto modo di portare la fascia da capitano in più di un'occasione e si sta dimostrando uno dei nuovi leader all'interno dello spogliatoio. Emblematiche, in tal senso, le parole pronunciate dopo la deludente sconfitta dell'ultimo turno: "Forse contro avversari come lo Spezia qualcuno entra in campo troppo convinto che possiamo fare gol da un momento all’altro e poi si vede, non è così. Siamo un’altra squadra rispetto all’anno scorso e si vede. Ma ci serve più continuità". E poi ancora: "Mi sono incavolato per il gol: abbiamo buttato via una punizione a nostro favore...". Bremer è insomma sempre più al centro del Torino e a buon diritto può permettersi di alzare la voce.

LA SCADENZA - La crescita del giocatore è stata impressionante: il giovane di belle speranze arrivato nell'estate del 2018 si è trasformato in un centrale tra i migliori del campionato. Ed è chiaro che un simile profilo, ad appena ventiquattro anni, faccia gola a molti. Sullo sfondo c'è però un contratto che andrà in scadenza nel giugno del 2023, un termine tutt'altro che lungo. Al momento non si registrano novità concrete per quanto riguarda un rinnovo che, oltre a riconoscere un aumento salariale al giocatore, permetterebbe soprattutto al club di mantenere una posizione decisamente più forte in sede di mercato.

IL RINNOVO - Chiaramente di tempo per stipulare un nuovo contratto ce ne sarà ancora, ma al momento si registra una fase di stallo nei discorsi con l'entourage del brasiliano. Una situazione che il club granata dovrà gestire con grande attenzione, per evitare di incappare in una situazione simile a quella che sta vivendo attualmente con Belotti. Anche perché, visto il rendimento di Bremer, è lecito attendersi che nella prossima sessione estiva il centrale diventi un vero e proprio uomo mercato.

LE AMBIZIONI - Non è inoltre un mistero che Bremer, pur concentrato al 100% sull'avventura granata - come confermato dal rendimento e dalle parole da leader -, sogni di compiere in futuro un ulteriore salto di qualità. "Sono un giocatore ambizioso, vorrei un giorno giocare la Champions League. Ma ora sono nel Toro e rimango concentrato su quello che facciamo qua" aveva dichiarato nel corso della scorsa estate. Il rinnovo del contratto permetterebbe in ogni caso ai granata di avere maggiore potere in sede di mercato, sia per trattenere il giocatore sia in caso di cessione per strappare un prezzo più elevato. Al momento - come già detto - non si registrano però movimenti: al Toro spetterà il compito di non farsi cogliere impreparato.