Toro, buon momento… ma il Milan è un altro test difficile

Il calendario continua a mettere alla prova la squadra di D'Aversa: prossimo match a San Siro

Andrea Croveri Redattore 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 18:04)

Archiviato il test con il Parma, superato a pieni voti, il Torino di D’Aversa non può permettersi di rallentare. Le ultime prestazioni hanno dato segnali incoraggianti: molto bene con la Lazio, qualche difficoltà contro un Napoli più forte, poi la prova convincente contro il Parma. La squadra ha ritrovato fiducia e vuole riavvicinare anche i tifosi, come dimostrano le porte aperte al Filadelfia. Ma ora la concentrazione è tutta sulla prossima tappa: San Siro, contro il Milan.

Spade incrociate per obiettivi diversi — Ambizioni differenti, stessa necessità di fare punti. Il Torino cerca la salvezza e, dopo la sconfitta con il Genoa e l’arrivo di D’Aversa, ha ritrovato compattezza. L’identità è ancora in costruzione, ma il gruppo sembra aver reagito. Il Milan invece lotta per i piani alti. I rossoneri sono secondi, ma hanno sciupato la possibilità di avvicinarsi all’Inter capolista. Dopo il derby vinto sembravano pronti a dire la loro per la sfida allo scudetto, ma la sconfitta con la Lazio ha frenato la rincorsa. All’Olimpico i biancocelesti, spinti da un pubblico tornato a riempire lo stadio dopo tre partite di protesta, hanno giocato una gara di grande intensità. Il Milan ha provato a rimetterla in piedi dopo essere andato sotto nella prima mezz’ora, ma senza successo. Ora i rossoneri restano a -8 dalla vetta e con il Napoli a un solo punto: l’obiettivo diventa difendere il secondo posto per la Champions.

Granata in fiducia, i rossoneri cercano il riscatto — La sfida con il Parma ha messo in evidenza l’attacco del Toro. Va detto che tre dei quattro gol sono nati da episodi viziati dai ducali - il pallone passato sotto le gambe del portiere, la deviazione di Del Prato sul tiro di Adams e la sfortunata carambola su Keita dopo la traversa - ma la squadra ha comunque prodotto gioco e occasioni. Il tandem Simeone-Adams ha funzionato, sostenuto da un Vlasic a tutto campo, a tutto motore e instancabile tra le linee. Positiva anche la prova difensiva con Ismajli leader del reparto. Attenzione però ai cartellini: Gineitis, Ismajli, Lazaro e Aboukhlal sono diffidati, e tra l'altro l'esterno marocchino resta da valutare sul piano fisico. Nessuno squalificato.

Il Milan si presenta alla sfida con due forfait pesanti: Gabbia e Loftus-Cheek, entrambi fuori fino ad aprile. A questo si aggiunge la situazione diffidati, con Athekame, Fofana, Modric e Saelemaekers che dovranno gestire con attenzione gli interventi. Nonostante le assenze, la squadra di Allegri resta una delle più pericolose del campionato, soprattutto quando riesce ad alzare ritmo e pressione offensiva. A San Siro i rossoneri cercano riscatto dopo lo stop con la Lazio, mentre il Torino prova a proseguire la propria rincorsa salvezza.