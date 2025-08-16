Toro, caccia a un regista per dare equilibrio? Modena e Inter test chiave

Baroni balla tra due moduli: l’offensivo 4-2-3-1 e un più prudente 3-5-2

Gianluca Sartori Direttore 16 agosto 2025 (modifica il 16 agosto 2025 | 06:22)

Il fatto che il calciomercato rimanga aperto anche dopo l’inizio del campionato è ritenuto solitamente un qualcosa di negativo dagli allenatori, ma nel caso del Torino stavolta forse non tutto il male viene per nuocere. A farlo pensare sono le ultime mosse del club granata, che si sta guardando attorno per l’acquisto di un regista di centrocampo. Prima l’interesse per lo scozzese Miller, che si è accasato infine all’Udinese; poi quello per l’interista Asllani. Sondaggi che possono essere interpretati come la spia dell’intenzione di cambiare modulo, passando al 3-5-2 – spartito tattico peraltro già provato più volte da Baroni nel corso dell’estate – per dare più copertura a difesa e centrocampo.

Baroni vuole un Toro offensivo, ma serve equilibrio — “Io prediligo il doppio esterno, e voglio una squadra che abbia come primo obiettivo quello di fare gol”, ha detto Marco Baroni il giorno della sua presentazione ufficiale. Tuttavia, le undici reti incassate nel precampionato potrebbero far pensare che dei correttivi siano necessari per dare maggior equilibrio a una fase difensiva che qualche preoccupazione l’ha destata. E forse il 3-5-2 potrebbe essere la soluzione giusta. In tal caso, sarebbe utile avere a disposizione un play classico a cui affiancare due mezzali come Anjorin e Casadei. Ma a quel punto sorgerebbe un equivoco non di poco conto, visto che sono stati acquistati due esterni prettamente offensivi come Ngonge e Aboukhlal, poco adatti per fare il quinto a tutta fascia del centrocampo a cinque.

Elmas, Oristanio, Asllani: sarà una fine calciomercato intensa — Fin qui sono state disputate partite che contano il giusto, ma ora iniziano le partite vere: il 18 agosto c’è Torino-Modena di Coppa Italia, poi il 25 sarà il momento della prima di campionato contro l’Inter. Due partite che arrivano a mercato ancora aperto e che daranno indicazioni importanti su quali dovranno essere le mosse entro la fine della sessione: meglio cercare un regista o rimanere con l’idea di base del 4-2-3-1, e in tal caso cercare un altro esterno (Elmas, Oristanio o qualcun altro)? I test in arrivo daranno indicazioni importanti e il mercato ancora aperto consente correttivi in corsa. Tuttavia, le ultime indiscrezioni di mercato sembrano suggerire che una via precisa a livello tattico non è ancora stata scelta, o che quantomeno il Toro si tiene aperta la possibilità di seguire due moduli di gioco.