Toro, Cairo al Filadelfia: incontro con Baroni e discorso alla squadra

L’ambiente granata, reduce dal pesante k.o. con l’Atalanta e dalla contestazione dei tifosi contro Urbano Cairo, vive un clima tutt’altro che sereno. Il presidente, che giorni fa aveva definito le critiche rivolte al suo operato “come un acufene, non ci faccio più caso”, si è visto rispondere domenica dalla Curva Maratona con lo striscione “Ecco il tuo acufene”, facendo vacillare anche con un’altra sua dichiarazione: “Tanti tifosi sono dalla mia parte, posso ritrovare un bel rapporto”.