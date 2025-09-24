L’ambiente granata, reduce dal pesante k.o. con l’Atalanta e dalla contestazione dei tifosi contro Urbano Cairo, vive un clima tutt’altro che sereno. Il presidente, che giorni fa aveva definito le critiche rivolte al suo operato “come un acufene, non ci faccio più caso”, si è visto rispondere domenica dalla Curva Maratona con lo striscione “Ecco il tuo acufene”, facendo vacillare anche con un’altra sua dichiarazione: “Tanti tifosi sono dalla mia parte, posso ritrovare un bel rapporto”.
Toro, Cairo al Filadelfia: incontro con Baroni e discorso alla squadra
Al Fila il patron assiste all’allenamento, poi colloquio con tecnico e giocatori
Dopo non essersi presentato allo stadio contro l’Atalanta, ieri – 24 settembre 2025 – Cairo ha fatto invece visita al Filadelfia durante l’allenamento. Accompagnato da Davide Vagnati, Emiliano Moretti e dal direttore operativo Alberto Barile, ha assistito all’intera sessione, prima di incontrare i calciatori e motivarli con un discorso di pochi minuti. Successivamente si è intrattenuto anche con Marco Baroni per analizzare il momento difficile di una squadra che, come con l'Inter, si è squagliata al primo momento di difficoltà.
