Toro, Cairo al Filadelfia in vista della sfida con il Como

Nella pomeriggio di ieri, giovedì 20 novembre, il presidente del Torino Urbano Cairo, dopo aver preso parte all’evento “Sport Industry Talk” organizzato da RCS Academy in collaborazione con il Corriere della Sera e RCS Sports & Events — durante il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sullo stato attuale dei granata, sul mercato e sulla questione stadio — si è recato allo Stadio Filadelfia per seguire da vicino l’allenamento condotto dall’allenatore Marco Baroni. Un blitz che si aggiunge ai già numerosi precedenti di questa stagione, l’ultimo dei quali in vista del derby contro la Juventus, in cui il patron granata ha voluto mostrare vicinanza al gruppo di giocatori e allo staff tecnico. In questo caso, la visita arriva in vista della ripresa del campionato, dopo la sosta per le nazionali, fissata per il Torino a lunedì 24 novembre alle ore 18.30 contro il Como.