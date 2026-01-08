Toro, che silenzio sui social. E Njie: “Meritiamo molto di più”

Ieri sera, mercoledì 7 novembre , il Torino ha chiuso il girone d’andata con una sconfitta casalinga che pesa, soprattutto perché la squadra di Baroni aveva molto da dimostrare. Eppure, anche questa volta, il copione non cambia: quando bisogna fare un passo in avanti, i granata si tirano indietro . Sono state veramente poche le reazioni sui social dei giocatori in campo: soltanto due. Segnali più individuali che collettivi, ma comunque le due luci nella serata: l’esordio da titolare di Alieu Njie e il gol di Cesare Casadei .

“Forza Toro Sempre” scrive Njie su Instagram. Per l’attaccante svedese quella contro l’Udinese è stata una serata speciale: la prima da titolare in Serie A, un’opportunità guadagnata grazie all’impatto mostrato nei minuti finali contro il Verona, dove in pochi scampoli di gara aveva prima servito un assist e poi trovato il gol, convincendo Baroni a preferirlo a Zapata e Ché Adams. Ieri sera Njie ha giocato i primi 45 minuti, alternando accelerazioni a qualche difficoltà, ma mettendo a disposizione soprattutto la sua velocità per alzare il baricentro offensivo del Torino. Sui social ha scritto un messaggio molto diretto: “We deserve so much more”, “Meritiamo molto di più”. Quel di più che continua a sfuggire ai granata, ogni volta che sembra a portata di mano.