Toro, chi gioca con il Bologna? Ora Juric deve sciogliere diversi ballottaggi

Il Torino si prepara per sfidare il Bologna nell'anticipo delle 12:30 di domenica, una sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Dopo due pareggi, contro Empoli e Cagliari, il Toro vuole tornare alla vittoria e vuol farlo in casa davanti ai propri tifosi. Non sarà però un'impresa semplice, dato che i rossoblù stanno facendo particolarmente bene in questa prima metà di campionato. Ecco le prime indicazioni di formazione dell'antivigilia del match.