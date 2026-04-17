Siamo alle ultime giornate di Serie A: al Torino restano sei partite prima della fine della stagione. Questa sera alle 18:30 si apre la 33ª giornata con Sassuolo-Como, mentre i granata scenderanno in campo domenica alle 12:30 contro la Cremonese. La salvezza è ormai vicina, ma il prossimo match può chiudere definitivamente il discorso. Rispetto all’ultima gara, pesa la squalifica di Ismajli: vediamo insieme i dubbi di D’Aversa in vista di Cremonese-Torino.

Difesa - Occasione Maripan

Centrocampo - Chi siede in regia?

Out Ismajli per squalifica, il più indicato per la maglia da titolare è Maripan, utilizzato da Baroni al centro della difesa - ruolo passato a Ismajli sotto la gestione di D'Aversa - e con minutaggio quasi assente con il nuovo tecnico. La prossima sfida è un'occasione importante per il cileno per ritrovare spazio sul terreno di gioco. Per il resto del reparto, pochi dubbi: Paleari in porta, Coco ed Ebosse nel ruolo di braccetti.

Andiamo sulle certezze: Obrador e Pedersen sono in crescita e verranno confermati, stesso discorso per Vlasic, leader della stagione. I dubbi di D’Aversa riguardano piuttosto gli altri uomini di reparto. Dubbi positivi, perché Casadei, Gineitis, Ilkhan e Prati hanno tutti dimostrato di meritare una maglia da titolare. Tuttavia lo spazio è poco. Casadei non ha mai trovato un ruolo fisso, ma ha quasi sempre convinto, segnando anche diversi gol pesanti. Ilkhan è tra i giocatori più cresciuti con Baroni, mentre con D’Aversa si è alternato spesso con Prati, subito affidabile. Anche Gineitis sta disputando una buona stagione: è l’unico mancino del reparto e contro il Verona ha fatto bene anche da play. Alla luce di tutto questo, l’ipotesi più probabile è la conferma del centrocampo dell’ultima gara: Pedersen, Casadei, Gineitis e Obrador, con Vlasic sulla trequarti per dare continuità.

Attacco - Ancora out Zapata: si candidano Adams, Simeone e Kulenovic