Buona la prova con il Verona: il tecnico verso la conferma dei titolari, ma occhio all'assenza di Ismajli

Andrea Croveri
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Torino, 500 tifosi al meet & greet con Njie e Vlasic - VIDEO

Siamo alle ultime giornate di Serie A: al Torino restano sei partite prima della fine della stagione. Questa sera alle 18:30 si apre la 33ª giornata con Sassuolo-Como, mentre i granata scenderanno in campo domenica alle 12:30 contro la Cremonese. La salvezza è ormai vicina, ma il prossimo match può chiudere definitivamente il discorso. Rispetto all’ultima gara, pesa la squalifica di Ismajli: vediamo insieme i dubbi di D’Aversa in vista di Cremonese-Torino.

Difesa - Occasione Maripan

Out Ismajli per squalifica, il più indicato per la maglia da titolare è Maripan, utilizzato da Baroni al centro della difesa - ruolo passato a Ismajli sotto la gestione di D'Aversa - e con minutaggio quasi assente con il nuovo tecnico. La prossima sfida è un'occasione importante per il cileno per ritrovare spazio sul terreno di gioco. Per il resto del reparto, pochi dubbi: Paleari in porta, Coco ed Ebosse nel ruolo di braccetti.

Centrocampo - Chi siede in regia?

Andiamo sulle certezze: Obrador e Pedersen sono in crescita e verranno confermati, stesso discorso per Vlasic, leader della stagione. I dubbi di D’Aversa riguardano piuttosto gli altri uomini di reparto. Dubbi positivi, perché Casadei, Gineitis, Ilkhan e Prati hanno tutti dimostrato di meritare una maglia da titolare. Tuttavia lo spazio è poco. Casadei non ha mai trovato un ruolo fisso, ma ha quasi sempre convinto, segnando anche diversi gol pesanti. Ilkhan è tra i giocatori più cresciuti con Baroni, mentre con D’Aversa si è alternato spesso con Prati, subito affidabile. Anche Gineitis sta disputando una buona stagione: è l’unico mancino del reparto e contro il Verona ha fatto bene anche da play. Alla luce di tutto questo, l’ipotesi più probabile è la conferma del centrocampo dell’ultima gara: Pedersen, Casadei, Gineitis e Obrador, con Vlasic sulla trequarti per dare continuità.

Attacco - Ancora out Zapata: si candidano Adams, Simeone e Kulenovic

L'assenza di Duvan Zapata pesa, anche se nell'ultima gara Adams e Simeone hanno retto bene e si sono mostrati propositivi. Il tandem composto dallo scozzese e dall'argentino ha funzionato più volte nel corso della stagione, quindi sono i più indicati per la maglia da titolare. Ma attenzione, perché in passato D'Aversa ha già puntato su Adams non come titolare, ma come ingresso dalla panchina. Kulenovic può quindi diventare un'opzione sugli undici di partenza.
Torino FC v Hellas Verona FC - Serie A

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