Esordio casalingo all'orizzonte per il Torino di Paolo Vanoli, che l'undici agosto, alle ore 21.15, sarà di scena allo stadio Olimpico Grande Torino per sfidare il Cosenza in una gara valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia. Ma chi scenderà in campo dal 1' tra le fila dei granata?