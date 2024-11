Toro, chi gioca contro la Fiorentina? Dubbi sull’assetto difensivo per Vanoli

Domenica in campo per il Torino di Paolo Vanoli che, il 3 novembre, alle ore 15, sarà di scena all'Olimpico Grande Torino per sfidare la Fiorentina di Palladino in una gara valevole per l'undicesimo turno di campionato. Ma chi partirà dal 1' tra le fila dei granata? Ma soprattutto: quale modulo sceglierà Vanoli?