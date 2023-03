Toro, contro il Napoli come in trasferta? Non decolla la prevendita nelle curve

Invasione azzurra sugli spalti? La vendita non decolla nelle due curve

Alberto Giulini

La massiccia presenza di tifosi avversari in determinate partite di cartello non è mai stata una novità a Torino. Per la gara di domenica contro il Napoli c'è però il rischio che i granata si ritrovino di fatto a giocare in trasferta. I tifosi azzurri hanno sempre popolato vari settori del Grande Torino negli ultimi anni, ora che la squadra di Spalletti è circondata da un entusiasmo alle stelle si prospetta una vera e propria invasione. I biglietti per il settore ospiti sono polverizzati in un attimo, ma anche Distinti e tribune ospiteranno un gran numero di tifosi del Napoli.

I biglietti nelle curve: vendita limitata — Gli unici settori con disponibilità di biglietti sono le due curve, per le quali è stata attivata una limitazione di vendita. Per evitare problemi di ordine pubblico, l'acquisto è stato riservato ai soli possessori di tessera Cuore Granata con la possibilità di comprare contestualmente altri due biglietti per persone non fidelizzate. Una modalità tesa ad evitare anche uno stadio unicamente a tinte azzurre, favorendo l'acquisto anche da parte di quei tifosi del Toro che non siano in possesso della tessera.

La vendita non decolla: Toro in trasferta? — La vendita dei biglietti in Maratona e Primavera non è però decollata e risultano ancora numerosi tagliandi a disposizione, soprattutto in quest'ultima. Ad oggi non sarebbe dunque irrealistico parlare di un Toro che si ritroverebbe di fatto a giocare in trasferta. Uno scenario che potrebbe essere ancora limitato negli ultimi giorni di prevendita se i tifosi granata acquistassero i biglietti nelle curve, aumentando il numero di sostenitori del Toro sugli spalti. Uno stadio a tinte quasi unicamente azzurre sarebbe una sconfitta per l'ambiente granata, che priverebbe la squadra del fattore campo in una stagione che potrebbe avere ancora molto da dire.