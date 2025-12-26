Toro, da Ilkhan a Biraghi passando per Njie: ecco i possibili partenti a gennaio

Fra una settimana esatta, venerdì 2 gennaio, si apriranno ufficialmente le porte della sessione invernale di calciomercato. Come sempre sarà un'occasione utile alle squadre di Serie A per cercare di puntellare le proprie rose. Dopo più di sei anni, a condurre nuovamente una finestra di mercato per il Torino sarà di nuovo il DS Gianluca Petrachi che sarà chiamato a un doppio lavoro. Da un lato dovrà riuscire a individuare i colpi in entrata utili per rinforzare l'organico allenato da Baroni per evitare di incappare ancora nelle difficoltà riscontrate nella prima metà di stagione, mentre dall'altro dovrà tenere un occhio anche sul fronte delle uscite. Ci sono infatti dei giocatori granata che potrebbero salutare nel corso di questo mese di gennaio che è ormai alle porte, ecco dunque l'elenco dei possibili partenti.