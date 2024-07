Toro, da Karamoh a Lazaro: chi sale e chi scende dopo la prima amichevole

Le premesse sono tante: è soltanto il 20 luglio, è da poco iniziata la preparazione atletica e la squadra è alle prese con un cambio di identità rispetto al passato. L’amichevole contro la Virtus Verona non è dunque l’occasione per trovare sentenze, sia in positivo sia in negativo. Ma il primo test ha messo in mostra giocatori già più rodati ed altri – parecchi, a dir la verità – maggiormente in difficoltà.