Toro, da Miranchuk a Vlasic passando per Lazaro: il punto sui diritti di riscatto

Il Torino ha concluso diverse operazioni in entrata con la formula del prestito con diritto di riscatto durante le ultime due sessioni di calciomercato (luglio-agosto 2022 e gennaio 2023). Esclusi Radonjic e Ilic che sono stati acquistati in prestito con obbligo di riscatto a condizioni molto facili da raggiungere e perciò possono essere ritenuti di fatto acquisti a titolo definitivo, questa primavera il club granata dovrà prendere decisioni importanti in chiave riscatti considerando che ci sono cinque giocatori per i quali al massimo entro il 30 giugno occorrerà capire se potranno diventare del Torino a titolo definitivo: Vlasic, Miranchuk, Lazaro, Vieira e Gravillon.