Toro, escluse lesioni importanti per Gineitis: iniziata la riabilitazione

Gineitis, le ultime: già iniziata la riabilitazione

Gli esami hanno escluso un brutto infortunio ed un conseguente lungo stop, ma la parola d'ordine sarà cautela. Trattandosi del ginocchio già infortunato la scorsa primavera (in quel caso si optò per una terapia conservativa e non per l'intervento), si proseguirà in maniera molto graduale verso il pieno rientro in gruppo. Intanto Gineitis ha già iniziato con la riabilitazione al Filadelfia, tra cyclette e lavori specifici per il recupero.