Toro, esterno sinistro e trequarti: gli spunti che può dare il match col Modena

Alle ore 15 il Torino scende in campo per affrontare il Modena nell'ultima amichevole 'italiana' che metterà la parola fine sul ritiro di Pinzolo. I granata, infatti, già questa sera rientreranno nel capoluogo piemontese al termine della sfida contro i gialloblù. La prossima settimana Juric e i suoi ragazzi si trasferiranno poi in Francia per due amichevoli da giocare contro Lens e Reims. Da questa serie di amichevoli il tecnico del Toro potrà ricevere molte informazioni sullo stato di forma della sua squadra, su quante nozioni del suo calcio avranno imparato e su cosa invece sarà ancora necessario fare in sede di mercato. Di seguito proponiamo tre spunti che si potrebbero ricavare dall'amichevole di oggi contro il Modena.