Femminile, Academy Abatese-Torino 0-4: assolo in finale, la Coppa Italia è granata!

Torino ingiocabile nella finale contro l'Academy Abatese: l'assolo regala la Coppa Italia

Irene Nicola Redattore 14 giugno 2025 (modifica il 14 giugno 2025 | 19:41)

Non c'è due senza tre! Il Torino Femminile conquista la Coppa Italia dopo un assolo in una finale a senso unico contro l'Academy Abatese, che ha riconosciuto con umiltà la netta superiorità granata. Il poker senza appello rifilato alle campane chiude una stagione dorata, in cui fare meglio era letteralmente impossibile: vinto il campionato d'Eccellenza in Piemonte, vinta la fase regionale di Coppa Italia e oggi, sabato 14 giugno, arriva il trionfo anche nella fase nazionale di Coppa Italia. Il triplete tanto sognato è diventato realtà. Un orgoglio per le ragazze del Toro che il prossimo anno difenderanno i colori granata in Serie C.

Coppa Italia Femminile, Academy Abatese-Torino: le scelte — Per la gara che vale il trofeo di Coppa Italia, il tecnico granata Stefano Serami conferma praticamente in toto la formazione scesa in campo già per la semifinale di Coppa Italia. Stesso modulo anche, 4-2-3-1. L'unica novità nell'atto finale è tra i pali: Chiara Liberti sostituisce Margherita Vaccarino. Per il resto zero sorprese e tante certezze. In difesa la coppia di centrali è composta da Gaya Musso e Roberta Municchi; sulle fasce spazio a Sara Orlandin a destra e alla capitana Brigitta Aghem sul fronte opposto. A centrocampo fraseggiano Sara La Sala e Claudia Ferrara. Reparto avanzato a grande trazione offensiva. Sulla trequarti spicca l'estro di Carola Munafò, affiancata dalle frecce Clara Altafin ed Erika Nicolò. La prima punta è sempre Linda Bazzocchi.

Coppa Italia Femminile, Academy Abatese-Torino: il primo tempo — Il Toro cerca subito di fare la partita e si propone dalle parti Gaia De Santis con il destro a giro di Carola Munafò, largo, dopo nemmeno un minuto. Tempo di ricominciare e questa volta è Linda Bazzocchi a caricare il destro, diagonale angolato su cui Gaia De Santis è provvidenziale. L'Academy Abatese va in tilt, non riesce ad arginare la partenza delle granata che fanno davvero il vuoto. Il vantaggio sembra essere già nell'area al terzo giro d'orologio e si concretizza effettivamente quando il Toro conquista un calcio di punizione sulla trequarti con Carola Munafò. In battuta va Roberta Municchi, pallone a scendere in mezzo all'area dove c'è Linda Bazzocchi che di prima intenzione centra il palo e poi sulla ribattuta gonfia la rete. Esplode la gioia del Toro, che mette in discesa la finale praticamente subito dopo essere uscita dagli spogliatoi. 0-1. L'Academy Abatese è in grande confusione e rischia ancora tantissimo: al 6' Erika Nicolò sbatte contro il palo, subito dopo Clara Altafin va a un passo dal raddoppio. Le campane alzano il baricentro per uscire fuori dall'impasse, il Toro non si fa comunque sorprendere e quando prende palla sbuca con estrema facilità nell'area della squadra di Rosi. Piovono occasioni, la fattura con i minuti diventa anche più pregiata. Al quarto d'ora bella azione in verticale con Claudia Ferrara che lancia Carola Munafò, filtrante per Erika Nicolò che si addentra in area e si sposta sulla sinistra per poi calciare sotto la traversa, pallone di poco alto sopra la traversa. L'Academy Abatese ha la prima chance intorno al 19' quando Sara La Sala perde palla a centrocampo agevolando la discesa delle ragazze in maglia azzurra: Francesca Carnevale si ferma nei pressi del limite e opta per la conclusione di potenza contro Chiara Liberti, non trovando però lo specchio. La stessa Carnevale poco dopo prova a lanciarsi ancora, c'è Roberta Municchi in opposizione. Tocca di nuovo al Toro, che dà l'impressione di non aver rivali quando davvero attacca con convinzione. Al 24' è ancora bis sfiorato con il cross da sinistra di Erika Nicolò al bacio per Linda Bazzocchi, che questa volta sbaglia e non trova lo specchio di testa da distanza ravvicinata. Occhio però all'eccesso di fiducia, che può lasciare uno spazio alle avversarie, macchinose nel gioco corale nel primo tempo ma comunque con individualità interessanti in rosa. Al 28' si accende a proposito Rosa Parretta, che avanza per poi liberare il mancino, velenosissimo e a fil di palo. Il brivido questa volta è concreto, il Torino riparte a testa bassa vedendo di nuovo rosso. Passa solo un minuto, ma è quanto basta alla squadra di Serami per il 2-0. Lancio di Sara La Sala dalle retrovie a cercare la corsa di Clara Altafin sulla destra. La 7 granata è una scheggia, arriva fino a fondocampo, alza la testa e si inventa un cross perfetto che si abbassa all'altezza del dischetto dove spunta la solita Carola Munafò: piattone e gol, il 18esimo per la fantasista che veste la 10 del Toro. Nel finale i ritmi si abbassano, complice anche un doppio vantaggio che dà sicurezza. Quando c'è modo la squadra di Serami però torna a spingere e così sfiora anche la terza rete a cinque dalla fine quando Erika Nicolò recupera palla sulla trequarti, apre tutto a destra per Clara Altafin che va al volo e centra clamorosamente la traversa. Si rientra negli spogliatoi con il Toro in pieno controllo della partita.

Coppa Italia Femminile, Academy Abatese-Torino: il secondo tempo — Le ragazze di Serami rientrano in campo come se il risultato fosse ancora fermo sullo 0-0. Torino subito all'attacco con l'Academy che probabilmente non si aspettava quel pressing e sbaglia. Rinvio impreciso di Gaia De Santis, che di fatto serve un assist a Clara Altafin sulla trequarti. L'ala granata controlla il pallone, lo addomestica e poi pesca per vie centrali Carola Munafò che ha il tiro dalla distanza nel suo bagaglio e lo sfodera: destro di collo, diagonale con traiettoria a incrociare sul secondo palo, pallone che si insacca nell'angolino basso alla destra di Gaia De Santis. La festa non finisce più, finale ipotecata: 3-0 a Roma al 49'. Poco prima dell'ora di gioco Serami opera il primo cambio: fuori Orlandin, dentro Bosio che si posiziona come centrale di difesa. Ormai è una festa quella granata, il Toro però non intende fermarsi. Al 61' così arriva anche il poker. Tutto parte da un'iniziativa portata avanti dalla sinistra da Claudia Ferrara, che si inserisce in area per poi servire a rimorchio la solita Linda Bazzocchi: scavetto a scendere sotto la traversa, imprendibile, 4-0. Il risultato è in cassaforte, Serami dà spazio a forze nuove: al 65' fuori una bravissima Clara Altafin, dentro Giada Guarini; al 72' doppio cambio con Erika Nicolò e Claudia Ferrara che lasciano il campo a Laura Saito e Irene Calautti. L'Academy Abatese non reagisce più, si contano i minuti che separano il Torino dal trofeo mentre continua al girandola di cambi con Sofia Cassarà che rileva il posto di Linda Bazzocchi. Il match ha davvero poco da dire, ma si accende nel finale quando l'Academy Abatese cerca un guizzo d'orgoglio su corner e va a un passo dal gol della bandiera con il colpo di testa di Francesca Graziano fuori per una questione di centimetri. Il rischio più grande arriva di fatto allo scadere quando ormai non c'è più tempo per rimettere in piedi una gara a senso unico. Non viene nemmeno segnalato il recupero. Finisce così: 4-0. Il Torino è campione in Coppa Italia. Un plauso alla squadra di Serami, non c'è mai stata storia per tutto l'ultimo atto. Trofeo mai in discussione e stagione da incorniciare per il Femminile.

Coppa Italia Femminile, Academy Abatese-Torino: il tabellino — ACADEMY ABATESE-TORINO 0-4

Marcatori: 3' Bazzocchi (T), 29' Munafò (T), 49' Munafò (T), 61' Bazzocchi (T)

ACADEMY ABATESE: De Santis, Rosi, Giordano, Carnevale (57' Schettino), Pellecchia, Marano, Miroballo, Ciardiello, Buttino, Martone (57' Esposito), Parretta. A disposizione: Trematerra, Esposito, Giugliano, Graziano, Rianna, Patricelli, Battimelli, Lavino. Allenatore: Rosi

TORINO (4-2-3-1): Liberti; Orlandin (59' Bosio), Musso, Municchi, Aghem; La Sala, Ferrara (72' Calautti); Altafin (65' Guarini), Munafò, Nicolò (72' Saito); Bazzocchi (80' Cassarà). A disposizione: Vaccarino, Caffaratto. Allenatore: Serami

Ammoniti: 69' Ciardiello (A)