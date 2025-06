Il Torino Femminile vola e punta il trofeo nazionale: sarà triplete?

Final destination per il Torino Femminile, non ancora sazio delle tante vittorie conseguite in stagione. Dopo la fondazione della Prima squadra, nel luglio 2023, grazie all'ottimo progetto del responsabile Marco Pianotti, le ragazze granata hanno costruito mattone dopo mattone il proprio percorso vincente che le ha portate fino a qui. Cominciando con la finale persa nei play-off d'Eccellenza nella scorsa stagione, dopo un estate di miglioramento e ristrutturazione, quest'anno il Torino Femminile si sta prendendo tutto. Il campionato è stato vinto con una sola sconfitta e un pareggio e una differenza reti pari a +42. Poi la vittoria nei play-off, arrivata matematicamente a due giornate dal termine, con la conseguente promozione in Serie C: ambita, voluta, cercata e conseguita. Le ragazze granata hanno inquadrato l'obiettivo e se lo sono preso. Il tutto preceduto dalla Coppa Italia Eccellenza, fase regionale, vinta grazie all'ottimo percorso e alla splendida vittoria in finale contro le avversarie di tutta una stagione: l'Alessandria. Proprio questo trofeo ha permesso al Toro Femminile di accedere alle fasi nazionali della Coppa Italia Eccellenza, per cui ora manca il round finale. Uno, due e...sarà triplete?

Torino Femminile, il percorso stagionale: ricerca e perseveranza

Una stagione disegnata nei minimi dettagli quella delle ragazze granata, che alla sconfitta in finale dell'anno scorso hanno risposto con la progettualità. L'obiettivo era la promozione...e così è stato. Il Torino Femminile riesce ad arrivare primo nella regular season lasciando ai propri avversari qualche speranza soltanto a causa della sconfitta contro l'Alessandria e del pareggio contro il Torino Women. Per il resto, però, solo vittorie: 48 gol fatti e solo 6 subiti valgono alle granata l'accesso alle Top Tournament Finals. Anche ai play-off, però, non c'è storia. Le ragazze granata sono arrembanti e nel girone d'andata fanno nove punti su nove. Alla terza giornata l'ottima vittoria contro le dirette avversarie dell'Alessandria (sempre loro!) permette di staccare, ma la quarta quella decisiva: vittoria contro la Rivese, l'Alessandria cade. Promozione matematica: il Torino Femminile è in Serie C al suo secondo anno di vita. Incredibile. La forza mostrata in campionato si accompagna a quella mostrata nelle fasi regionali della Coppa Italia Eccellenza. Le ragazze granata hanno superato tutte le fasi senza difficoltà: il percorso che le ha portate in finale le ha viste trionfare quattro volte segnando 16 gol e subendone solo uno. L'unica difficoltà è spuntata in finale: a complicare i giochi ancora una volta l'Alessandria. Ma neanche in quel caso il Torino Femminile si è scomposto: i due gol delle piemontesi sono serviti solo a donare importanza alle marcature di Aghem, Bodini e Municchi. Queste tre reti hanno permesso alle granata di accedere alla fase nazionale, che ora le aspetta.