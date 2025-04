Torino Femminile, primo posto nella regular season: ora i playoff, in palio la C

Il Toro centra il primo obiettivo: la vetta nel girone di Eccellenza. Ora inizia il bello: il calendario delle Top Tournament Finals

Il Torino Femminile ha fatto calare il sipario sulla regular season centrando il primo obiettivo stagionale: il raggiungimento del primo posto nel campionato di Eccellenza. Le granata di Serami, arrivate seconde lo scorso anno nel proprio gruppo e poi fermatesi in finale nella corsa alla Serie C, si sono ripresentate ai blocchi regionali per inseguire quel sogno da capo partendo da un gruppo in parte rivoluzionato e in parte confermato. Questa volta il primo posto è stato centrato, ma è solo il primo traguardo: il bello inizia ora. Facciamo ora un bilancio sull'andamento delle granata nel campionato regionale per poi presentare i meccanismi di funzionamento delle Top Tournament Finals.

Torino Femminile, in Eccellenza primo posto conservato dalla prima all'ultima giornata — Il nuovo Toro di Serami, ex tecnico della Femminile Juventus, in Eccellenza ha fatto la voce grossa fin da subito. Nel corso di tutto il girone d'andata la sensazione era che nessun'avversaria potesse mettere in crisi il dominio delle granata, vincenti in tutte le partite e quindi prime incontrastate. Nel girone di ritorno si sono delineati gli equilibri anche delle concorrenti ed è diventato più chiaro chi potesse rappresentare un ostacolo: Alessandria e Torino Women. Il Toro ha affrontato le grigie in Coppa Italia, vincendo il confronto e il trofeo, mentre in campionato è arrivato un ko (primo e unico della stagione); nel derby granata di ritorno è arrivato invece un pari. Questi gli unici due passi falsi della squadra di Serami. Tuttavia, in un campionato con tanta discrepanza tra prime quattro della classe e restanti concorrenti, gli scontri diretti sono chiave e i due passi falsi hanno fatto riavvicinare sia Alessandria che Torino Women. Il Toro, fino a quel momento mai contrastato, è stato bravo a quel punto a non lasciare più nulla indietro: le vittorie contro Rivese, quarta forza del campionato, e Alba Bra hanno certificato la vetta tenendo a distanza gli assalti delle inseguitrici e hanno ristabilito un margine di 3 punti in vetta. Così la squadra di Serami ha chiuso il campionato come squadra da battere ai playoff, dato certificato dai risultati: 14 vittorie, 1 pari e 1 sconfitta in campionato; miglior difesa con appena sei gol subiti e terzo miglior attacco con 48 reti siglate.

Torino Femminile, come funzionano le Top Tournament Finals — Perché è così importante avere margine sulle inseguitrici a fine regular season? La risposta si trova nel regolamento, perché la formula della Top Tournament Finals non azzera quanto fatto finora. Si riparte da dove ci si era fermati con un mini campionato dove le partecipanti sono solo quattro, ovvero le prime quattro della classe: Torino, Alessandria, Torino Women e Rivese. Le contendenti alla Serie C saranno chiamate ad affrontarsi in gare di andata e ritorno: i punti raccolti verranno sommati a quelli ottenuti al termine della regular season. Ecco quindi che ogni lunghezza di margine conta. Il Torino (43 punti) vanta 3 lunghezze in più rispetto all'Alessandria (40 punti) prima inseguitrice, 10 rispetto a Torino Women (33 punti) e 17 da Rivese (26 punti). Quindi considerando il format di andata e ritorno ne risulta che la Rivese è praticamente fuori dalla contesa, mentre l'avversaria più probante sarà l'Alessandria con Torino Women da non sottovalutare. Si parte subito, domenica 6 aprile con la prima giornata: il Toro affronterà la Rivese. Poi una pausa di due settimane, per via del Torneo delle Regioni e per le festività pasquali, da fine aprile a fine maggio infine un tour de force che terminerà il 25 maggio. Le granata in quel lasso di tempo affronteranno le ultime due gare d'andata con Torino Women e Alessandria e poi tutto il girone di ritorno. Chi alla fine delle sei partita avrà complessivamente più punti staccherà l'unico biglietto per la Serie C.

Torino Femminile, il calendario delle Top Tournament Finals — Di seguito il calendario del Torino per le Top Tournament Finals. Eventuali variazioni di giorno e orario verranno comunicate settimanalmente dal comitato regionale LND Piemonte e Valle d'Aosta.

GIRONE D'ANDATA

Giornata 1: Rivese-Torino, domenica 6 aprile, ore 16.00, c.s. "Comunale", Buriasco (To)

Giornata 2: Torino-Torino Women, domenica 27 aprile, ore 16.00, c.s. "Passo Buole", Torino (To)

Giornata 3: Torino-Alessandria, domenica 4 maggio, ore 16.00, c.s. "Passo Buole", Torino (To)

GIRONE DI RITORNO

Giornata 4: Torino-Rivese, domenica 11 maggio, ore 16.00, c.s. "Passo Buole", Torino (To)

Giornata 5: Torino Women-Torino, domenica 18 maggio, ore 16.00, c.s. "Comunale", Pianezza (To)

Giornata 6: Alessandria-Torino, domenica 25 maggio, ore 16.00, c.s. "Comunale", Buriasco (To)