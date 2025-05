Torino Femminile, sei in Serie C! Il sogno è realtà

Il Torino Femminile è in Serie C. Ora è tutto vero, un anno dopo quella finale persa e quella promozione mancata. In estate il Toro è ripartito, sempre sotto l'ala del responsabile Pianotti ma con un nuovo tecnico, Stefano Serami, e con una rosa in parte confermata e in parte rivoluzionata. Dopo un lungo e praticamente perfetto percorso, le granata sono in Serie C. Traguardo meritatissimo per un gruppo che ha lottato e dominato a livello regionale e ha poi solo dovuto chiudere i giochi nel playoff. La partita decisiva contro l'unica rivale ancora concretamente in gioco, l'Alessandria. Il 4 maggio, nel giorno che più rappresenta la storia granata, il Toro batte le grigie e fa il passo decisivo per la Serie C, non ancora matematica. Questa sera, 11 maggio, arriva anche la matematica. Il Torino fa il suo, battendo la Rivese per 3-0 grazie alle reti di Giada Guarini, Gaya Musso e Claudia Ferrara. Poi è arrivata l'ufficialità perché l'Alessandria ha perso 3-4 contro Torino Women. Il gap quindi è incolmabile: nove punti nelle ultime due giornate non sono recuperabili. Applausi per il Toro, dopo la Coppa Italia è arrivato anche il secondo trionfo, quello più sognato: il prossimo anno sarà Serie C.