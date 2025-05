Torino Femminile, vittoria all’esordio in Coppa Italia: Casolese ko di misura

Vittoria all'esordio nella fase nazionale di Coppa Italia, nell'ultima gara del triangolare due risultati su tre a disposizione

Irene Nicola Redattore 21 maggio 2025 (modifica il 21 maggio 2025 | 20:52)

Il Torino Femminile inizia con il piede giusto la fase nazionale di Coppa Italia Eccellenza. Dopo aver conquistato il trofeo a livello regionale e aver vinto il campionato guadagnando la promozione in Serie C, le granata di Serami si sono rimesse in gioco in Coppa con l'obiettivo di dire la propria anche a livello nazionale. Il percorso del Toro è iniziato oggi, con la sfida alle toscane della Casolese. Ottenere tre punti subito voleva dire mettersi già nelle migliori condizioni per il triangolare e il Torino ha centrato l'obiettivo: vittoria di misura, 1-0 e primo ostacolo superato.

Torino Femminile, Munafò regala i tre punti — Il Torino Femminile, schierato con il 4-2-3-1, è sceso in campo con la migliore delle attitudini contro un'avversaria agonisticamente insidiosa come la Casolese. Le granata hanno provato subito a mettere le cose in chiaro, spingendo fin dai minuti iniziali. A metà frazione, 24', si sblocca così la gara. A far esultare Serami è la solita Carola Munafò, miglior marcatrice della stagione in rosa con 12 reti in campionato all'attivo. L'1-0, ottenuto agevolmente, dà maggior spazio di manovra al Toro che in qualche fase della partita però è costretto anche a soffrire considerando che la Casolese, reduce dal 2-2 contro Genova nella prima giornata di triangolare, andava alla disperata ricerca dei tre punti per non trovarsi già fuori dai giochi. Le toscane non riescono in ogni modo a eludere la difesa granata e così la vittoria va con merito al Torino.

Torino Femminile, subito la vetta del triangolare — Grazie al successo sulla Casolese, il Torino si porta in vetta al triangolare. Le granata infatti sono le uniche fin qui ad aver raggiunto i tre punti, nonostante abbiano riposato al primo turno quando si sono affrontate Casolese e Genova. Le toscane, perdendo contro la squadra di Serami, salutano il sogno quarti avendo solo 1 punto e avendo già disputato entrambe le gare del triangolare, realizzato con gare di sola andata. Restano in corsa Torino e Genova, che si affronteranno nello scontro diretto in Liguria nel weekend. Alle granata basterà non perdere per avere la certezza del primo posto con conseguente pass ai quarti di finale, in programma il 1 giugno in gara unica.