Torino, il programma del fine settimana del Femminile

La Prima squadra va a Genova, si chiude la Fase Interregionale per l'Under 15

Irene Nicola Redattore 23 maggio - 10:38

IL PROGRAMMA — Nel weekend tutti gli occhi sono puntati sull'Area Femminile. Settore giovanile femminile granata e prima squadra infatti sono le uniche squadre in campo nei prossimi due giorni, nel proseguimento dei rispettivi impegni. L'Under 15 è arrivata al rettilineo finale di Fase Interregionale, l'Under 19 prosegue la Coppa post campionato, il Torino Femminile invece si gioca l'ultima gara del triangolare di Coppa Italia con l'obiettivo di andare ai quarti della fase nazionale. Fermo in blocco il Settore giovanile maschile: Under 18 e Under 17, ancora in gioco, non torneranno in campo prima di giugno quando sarà tempo di semifinale e quarti di finale scudetto. Di seguito il programma del fine settimana.

FEMMINILE Nel Femminile scenderanno in campo tutte le squadre salvo l'Under 17, che settimana scorsa ha chiuso il proprio percorso nella Fase Interregionale. La prima di scena sarà l'Under 15, impegnata anch'essa nell'ultima giornata di Fase Interregionale contro il Sedriano. Domenica spazio invece a Under 19 con la Coppa post campionato ma soprattutto al Torino Femminile, alle prese con la decisiva sfida contro le liguri del Genova. Di seguito il programma nel dettaglio.

PRIMA SQUADRA: Il Torino Femminile va in trasferta a Genova forte della vittoria sulla Casolese e con consapevolezza che due risultati su tre basteranno per accedere ai quarti di finale di Coppa Italia. La fase nazionale per le granata di Serami è iniziata con il piede giusto, con i tre punti arrivati subito. Ora bisogna capitalizzare. Il triangolare con gare di sola andata dà subito il suo verdetto e il Toro vuole che premi i suoi sforzi. Le liguri del Genova, ferme a 1 punto, sanno di poter solo vincere per continuare la corsa. Le granata invece hanno dalla loro la possibilità di concedersi non solo la vittoria ma anche il pareggio per andare avanti. Si scende in campo domenica alle 11.30. L'obiettivo è strappare il pass per i quarti dove ad attendere la vincente del triangolare ci sarà verosimilmente la Reggiana, avanti per 7-0 dopo l'andata con Arzilla. La settimana del Toro, che intanto ha avuto la vittoria per 3-0 tavolino su Torino Women dopo la gara interrotta settimana scorsa, proseguirà poi fino a mercoledì. Il 28 maggio alle ore 16 presso lo stadio Moccagatta di Alessandria le granata torneranno in scena per l'ultima gara dei playoff di Eccellenza a obiettivo Serie C raggiunto.

UNDER 19: Dopo aver riposato settimana scorsa, torna in campo anche l'Under 19. Le torelle categoria Juniores disputeranno il terzo incontro del girone B di Coppa post campionato. Dopo aver battuto la Buttiglierese per 6-0 e aver pareggiato nello scontro diretto per 0-0 contro il Moncalieri, il Toro torna in campo sfidare nuovamente la Buttiglierese. L'avversario è il meno ostico del girone e proprio per questo motivo i tre punti sono un imperativo per issarsi in vetta e continuare la corsa con il Moncalieri in attesa del secondo scontro tra le parti. Le granata scenderanno in campo domenica alle 18.15 tra le mura amiche.

UNDER 15: Ultima giornata di Fase Interregionale per l'Under 15. Le torelle sono state protagoniste dello step più competitivo e hanno svolto un girone di ritorno praticamente perfetto. Non basta per colmare il gap da Juventus e Sampdoria e per proseguire la corsa, ma il Toro ha fatto un percorso notevole e va sottolineato. Le granata infatti sono la terza forza del girone con 25 punti all'attivo e saranno sul gradino più basso del podio a prescindere da come andrà il match con il Sedriano, in programma in casa alle 15. Un ottimo posizionamento da cui ripartire per il futuro.

Femminile, il programma del weekend — PRIMA SQUADRA (Fase Nazionale, Coppa Italia Regionale): Genova-Torino, domenica 25 maggio, ore 11.30, c.s. "Italo Ferrando", Genova (Ge)

UNDER 19 (Regionali Piemonte, Coppa post campionato): Torino-Buttiglierese, domenica 25 maggio, ore 18.15, c.s. "Passo Buole", Torino (To)

UNDER 15 (Fase Interregionale): Torino-Sedriano, sabato 24 maggio, ore 15.00, c.s. "Passo Buole", Torino (To)