Torino, il punto sul weekend del femminile: conquistata la semifinale di Coppa Italia

Alta la bandiera del Femminile granata nel weekend appena concluso. In campo sono scese le ultime due formazioni rimaste ancora in gioco a stagione ormai agli sgoccioli: prima squadra e Under 19. Le granata di Serami hanno disputato i quarti di finale di Coppa Italia portando a casa un successo che alimenta il sogno del triplete. Le torelle categoria Juniores invece hanno pareggiato lo scontro diretto con il Moncalieri in Coppa Piemonte. Vediamo ora nel dettaglio come sono andate le due gare nel consueto resoconto del lunedì che trovate di seguito.