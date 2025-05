Torino, il punto sul weekend del Femminile: prima squadra ai quarti di Coppa Italia

Anche per il Femminile la stagione si sta avviando alla sua conclusione. Nel weekend appena terminato si sono chiusi ufficialmente i campionati con l'ultimo, quello in cui era impegnato l'Under 15, arrivato al termine. Non è ancora chiusa invece la stagione. Restano impegnate solo Prima squadra e Under 19. Le granata di Serami, a cui è spettata anche una passerella all'Olimpico Grande Torino nell'ultima di campionato dopo la conquista della Serie C, sono alle prese con la fase nazionale di Coppa Italia Regionale. L'Under 19 chiude l'anno sportivo con la Coppa post campionato. Di seguito il resoconto del weekend, in cui non sono mancati verdetti.