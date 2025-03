Torino, il punto sul weekend del femminile: risultati e classifiche

Vince l'Under 15 nella Fase Interregionale, sorrisi anche per Prima squadra e Under 19

Irene Nicola Redattore 24 marzo 2025 (modifica il 24 marzo 2025 | 14:46)

FEMMINILE — Tutto il Settore giovanile maschile è rimasto ai box nel fine settimana, in campo il Femminile che ha proseguito invece l'attività sportiva a pieno regime. Il bilancio complessivo è positivo. Tre le vittorie portate a casa dalle granata, a fronte di un solo ko. Sorride la Prima squadra e anche la Juniores, missione compiuta per l'Under 15; sconfitta invece l'Under 17. Di seguito il resoconto completo.

PRIMA SQUADRA: Vittoria chiave per il Torino Femminile contro la Rivese. Le granata di Serami battono di misura per 1-0 la Rivese in uno scontro importante per il mantenimento della vetta. La lotta tra Toro e Alessandria si è fatta serrata nelle ultime settimane ed era fondamentale ribadire il primo posto senza lasciare appigli alle grigie. Alle granata basta la rete di Erika Nicolò per farlo, con il settimo sigillo in stagione che vale i tre punti. Il Toro vincendo si conferma in vetta, l'Alessandria vince e resta prima inseguitrice. Manca solo più una giornata alla fine della fase regionale, poi sarà tempo di pensare alle Top Tournament Finals in cui le prime quattro della classe (gare di sola andata, i punti ottenuti si sommano a quelli del girone) si contenderanno la promozione in Serie C.

UNDER 19: Tris e successo nello scontro diretto per l'Under 19. Le granata si impongono sul Bollengo e tengono vive le speranze di riaprire il discorso per il primo posto con tre giornate ancora in calendario. Nel match contro il Bollengo spostano gli equilibri le reti di Alessia Scolamiero (arrivata a quota 31 gol in campionato), Sofia Pierro (stagione molto prolifica anche per lei, 18 sigilli all'attivo) e Giulia Rizzolo (grazie alla rete nell'ultima uscita raggiunge la doppia cifra). In classifica il Torino resta alle calcagna dell'Accademia Torino: 1 punto separa le granata dalla vetta. Torino e Accademia Torino si sono già affrontate al ritorno, con vittoria granata ma l'Accademia conserva il margine della gara vinta al ritorno e dell'altro unico ko del Toro contro il Moncalieri. Al termine della stagione solo la prima classificata accederà alla fase nazionale.

UNDER 17: Non riesce l'impresa invece all'Under 17, alle prese con la trasferta lombarda per affrontare il Milan. La gara contro la terza forza del girone va alle rossonere, capaci di imporsi e dilagare con il risultato di 7-0. La sconfitta a Milano si inserisce in un quadro complicato per quanto riguarda la Fase Interregionale, con il Torino che non è ancora riuscito a raccogliere i primi punti nello step più competitivo della stagione, dove si affrontano squadre provenienti dai campionati regionali e non.

UNDER 15: Missione compiuta per l'Under 15. Le torelle, consapevoli di quanto potesse essere importante la sfida con il Como Women, non si fanno scappare i tre punti e si rilanciano così in classifica. Tra le mura amiche si impone il Toro, con il netto risultato di 3-1. Decisive tre giocatrici su tutte: Francesca Cardonati sigla il suo primo gol nella Fase Interregionale, poi tocca ad Alice Maestri Narcisi, ormai fissa nel tabellino marcatrici e arrivata a quota 6 dai playoff in avanti, chiude Francesca Romano, bomber classe 2008 dell'Under 17 e in rete anche con la categoria inferiore. In classifica il Toro compie un balzo: le granata sono ora quarte a un solo punto di distanza dall'Accademia Torino terza.

Femminile, i risultati del weekend — PRIMA SQUADRA (Regionali Piemonte, Eccellenza Femminile, girone unico): Rivese-Torino 0-1

Marcatrici granata: Erika Nicolò

UNDER 19 (Regionali Piemonte, Under 19 Juniores Femminile, girone unico): Bollengo-Torino 0-3

Marcatrici granata: Alessia Scolamiero, Sofia Pierro, Giulia Rizzolo

UNDER 17 (Fase Interregionale): Milan-Torino 7-0

UNDER 15 (Fase Interregionale): Torino-Como Women 3-1

Marcatrici granata: Francesca Cardonati, Alice Maestri Narcisi, Francesca Romano

Femminile, le classifiche — PRIMA SQUADRA (Regionali Piemonte, Eccellenza Femminile, girone unico): Torino 40 (15), Alessandria 39 (15), Torino Women 32 (15), Rivese 23 (15), Alba Bra 20 (15), Cit Turin 20 (15), Biellese 13 (15), Racco 6 (14), Union Novara 3 (15)

UNDER 19 (Regionali Piemonte, Under 19 Juniores Femminile, girone unico): Accademia Torino 43 (16), Torino 42 (16), Bollengo 37 (17), Moncalieri 33 (16), Bulè Bellinzago 31 (15), Alessandria 12 (15), Baveno 10 (15), Cit Turin 8 (15), Buttiglierese 7 (16), Boys e Girls 6 (15)

UNDER 17 (Fase Interregionale): Juventus 16 (6), Milan 13 (6), Inter 13 (6), Sampdoria 9 (6), Parma 8 (6), Genoa 8 (6), Torino 0 (6), Rhodense 0 (6)

UNDER 15 (Fase Interregionale): Sampdoria 18 (6), Juventus 15 (6), Accademia Torino 8 (6), Torino 7 (6), Pro Sesto 7 (6), Sedriano 7 (6), Genoa 5 (6), Como Women 1 (6)