Toro, finalmente la squadra femminile: valorizzerà l’ottimo lavoro del vivaio

Torino, la Prima squadra femminile diventa realtà

Il Torino Femminile inizierà il proprio percorso dal campionato d'Eccellenza con l'obiettivo di conquistare l'accesso in Serie C e poi iniziare una scalata. Il progetto avrà come fulcro le ragazze dell'Under 19 granata che quest'anno sono andate vicinissime allo scudetto, perso solamente in finale contro la Roma. Un gruppo giovane, ma coeso e ambizioso che verrà integrato con altre giocatrici di maggiore esperienza. Una svolta importante, per tutti. Per le ragazze che hanno sempre dimostrato di avere futuro ma non potevano trovarlo in granata ed erano costrette a cerarlo altrove e per la società che potrà finalmente mettere in vetrina il patrimonio costruito nel Settore giovanile, creare valore e non disperdere il talento su cui si è lavorato per anni.