Toro, i piazzati sono un fattore in negativo: appena un gol segnato su angolo

Il Toro ha perso i derby per gol da angolo

Il Torino ha subito sei reti da calcio d'angolo: quattro nei derby tra andata e ritorno, la rete di Djuric che ha causato il pareggio con il Verona e uno dei due gol presi ad Empoli (quello di Luperto). Tralasciando quelle nel derby, i granata, già solo senza le reti del gialloblù e dell'azzurro, avrebbero 4 punti in più e sarebbero a ridosso dall'ottavo posto. "Le caratteristiche dei giocatori sono tali che non ci permettono di essere pericolosi a sufficienza, abbiamo perso anche delle partite per degli angoli perché non siamo tosti e strutturati fisicamente". Così Juric dopo la Roma sulle cause dei tanti gol subiti da corner, anche se c'è da dire che il Torino dispone di Buongiorno (alto 194 centimetri) e Schuurs (191). E anche davanti calciatori come Karamoh (185), Radonjic (185) e Pellegri (188) non sono sicuramente bassi, ma le uniche reti da angolo sono state quelle di Karamoh nel derby e di Zima in Coppa Italia con il Cittadella. Segno dunque di una squadra che sicuramente non avrà mai nei calci piazzati un suo punto di forza, ma che può sicuramente fare molto meglio di quanto fatto fino a questo momento.