Toro, il 3-5-2 prende forma: chi ci guadagna e chi rischia di restare indietro

Una lunga traversata, costellata di continui cambi di direzione, ma che oggi sembra aver finalmente condotto a un’identità precisa. “Eravamo alla ricerca di solidità e compattezza. Per adesso questa è la strada, e continuiamo così”, ha detto lo stesso Marco Baroni nel post partita della vittoria contro il Napoli, che probabilmente segna una sorta di approdo. Il Toro pare aver trovato la sua versione migliore: due punte, un centrocampo più folto e il terzetto difensivo. In estate, pochi avrebbero creduto si sarebbe arrivati a questo punto, quando il percorso sembrava tracciato verso il 4-2-3-1, con un mercato – per quanto confusionario e non del tutto soddisfacente – orientato verso l’ingaggio di giocatori di tutt’altra tipologia. Sì, perché se c’è chi può trarre vantaggio dal 3-5-2 in termini di minutaggio ed efficacia, altri potrebbero invece risentirne, quasi sconfessando il lavoro di un’intera estate.