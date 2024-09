Toro, il punto dall’infermeria: Gineitis verso il recupero, Vlasic da monitorare

La situazione infortunati in casa granata

Dopo la vittoria allo scadere contro il Venezia, il Torino ha concluso la terza giornata di Serie A in cima alla classifica. Ora con la pausa nazionali sarà possibile per il gruppo di Vanoli consolidare nuovi schemi ed integrare gli acquisti. Il prossimo match sarà Torino-Lecce, che si giocherà domenica 15 settembre alle ore 15:00. I granata per quell'occasione potrebbero recuperare due giocatori veramente importanti.