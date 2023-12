Toro, il punto dall’infermeria: oggi test decisivo per Linetty

In giornata Ivan Juric scoprirà se potrà o meno contare su Karol Linetty per la trasferta di Firenze. Il polacco si è fermato per un problema al polpaccio che lo ha costretto a saltare la gara di sabato scorso contro l'Udinese, ma la speranza del tecnico - fin dai primi momenti - era recuperarlo per la gara del Franchi. Il responso definitivo arriverà soltanto oggi, quando la squadra svolgerà la rifinitura prima di partire alla volta di Firenze. Nell'occasione, Linetty effettuerà il provino decisivo per capire se l'acciacco fisico sia definitivamente alle spalle o meno.