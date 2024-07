Toro, il punto dall’infermeria: problema alla gamba destra per Gineitis

Nell'allenamento odierno, il primo a porte aperte con Vanoli, alcuni giocatori non hanno svolto regolarmente la preparazione. Gvidas Gineitis ha dovuto abbandonare anzitempo il campo a causa di una botta rimediata alla gamba destra e nei prossimi giorni verrà monitorata la situazione. Non si è allenato anche il solito Schuurs, che come noto non tornerà prima di mese un circa e ha lavorato da parte anche Nikola Vlasic, che continua il recupero dall'infortunio muscolare rimediato durante gli Europei. Il croato probabilmente svolgerà un lavoro differenziato per ancora un paio di settimane. Anche Ricci, Sanabria e Pellegri non si sono allenati in gruppo, ma non dovrebbe essere nulla di grave, solo qualche piccolo affaticamento.