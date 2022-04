Toro, il punto dall’infermeria: Ricci in ripresa, ecco quando può tornare Praet

In 31 giornate di campionato, il Torino sempre e solo uno "svantaggio" ha avuto: gli infortunati. Infortunati che per la maggior parte delle volte erano coloro fondamentali all'interno della squadra - si pensi ai molteplici infortuni di Belotti, Sanabria, Praet e Pjaca. E anche questa settimana l'infermeria ha avuto il suo da fare: 5 (ad esclusione di Fares, infortunato dal suo arrivo a gennaio) erano i giocatori sulle spalle dello staff medico, e di cui soltanto 2 sembrano aver recuperato pienamente e possono essere così a disposizione di Juric per la gara contro il Milan. Di seguito, un quadro generale della condizione di Pobega, Ricci, Praet, Djidji e Sanabria.