Toro, Ilkhan si candida per il Napoli: obiettivo riscatto dopo San Siro

Il giovane serbo ha fin qui avuto un paio di occasioni per mettersi in mostra: dopo l'esordio nei minuti di recupero contro il Monza, Juric gli ha dato spazio da titolare contro il Lecce e nel finale della gara di San Siro con l'Inter. Contro i salentini Ilkhan aveva saputo rubare l'occhio soprattutto per la grande personalità, lasciando ottime impressioni pur senza strafare. Discorso diverso per la gara di Milano: entrato nel momento più combattuto e difficile, il classe 2004 si era perso Brozovic in occasione del gol vittoria dell'Inter all'89'. Un errore pagato a caro prezzo dai granata, ma sicuramente perdonabile ad un giocatore giovanissimo ed alla prima esperienza in un campionato tatticamente difficile come quello italiano.