Toro in nazionale: Ilkhan in gol con la Turchia Under-21 e panchina per Coco

Analizziamo gli impegni in nazionale di Coco e Ilkhan, che nel pomeriggio sono scesi in campo
Enrico Penzo
La sosta sta portando i granata in giro per il mondo e oggi è tempo di analizzare le prestazioni di due granata che nel pomeriggio sono scesi in campo. Coco nell’amichevole tra Kenya ed Equatorial Guinea delle 16:00, e, a seguire, Emirhan Ilkhan con la Turchia Under-21 nella sfida delle 18:00 contro l’Ucraina Under-21, valida per le qualificazioni agli Europei di categoria. Vediamo ora nel dettaglio l'esito dei due incontri e le rispettive prestazioni dei granata

Coco, Kenya-Guinea Equatoriale

Comincia bene la sosta di novembre per la Guinea Equatoriale, che sul campo neutro di Antalya, in Turchia, ottiene un successo di misura contro il Kenya grazie alla rete di Miranda. Una vittoria di misura che prepara bene la formazione di Saul Coco alla Coppa d'Africa. Tuttavia, il difensore granata con la maglia numero 23 è stato tenuto in panchina dal rientrato tecnico Juan Micha. Probabilmente Coco potrà trovare spazio nella prossima sfida, in programma per lunedì 17 novembre alle ore 17, contro il Madagascar.

Ilkhan, Turchia U-21 - Ucraina U-21

Se le gare internazionali servivano a inviare un messaggio a Marco Baroni, Emirhan Ilkhan, dalla sua Turchia, l’ha fatto in modo forte e chiaro. Come? Nel modo più roboante possibile: segnando. Se nel Torino il centrocampista è completamente sparito dalle rotazioni dopo aver comunque ben figurato con Modena e Inter, resta invece un punto di riferimento della nazionale turca Under 21. Oggi Ilkhan ha ottenuto l’ottava presenza nella categoria e il secondo gol nelle gare di qualificazione ai prossimi Europei del 2027. Dopo aver colpito la Lituania lo scorso 10 ottobre, si è ripetuto nella partita odierna contro l’Ucraina, in cui è bastata la sua rete per garantire i tre punti e conquistare momentaneamente la vetta del Girone H con 8 punti (la Croazia, a 7, ha una partita in meno). Dopo una prima frazione conclusasi sullo 0-0, il gol di Ilkhan è arrivato al 73’. Su un lungo lancio alle spalle della difesa, l’uscita del portiere ucraino per allontanare il pericolo fuori dall’area di rigore gli ha permesso di concludere a rete da fuori. Il granata è rimasto in campo fino al triplice fischio, che ha sancito una serata in cui è stato decisivo per le sorti dei suoi compagni. Per la Turchia U21 e per Ilkhan, il prossimo appuntamento è fissato per il 18 novembre in casa della Lituania.

