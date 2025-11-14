Toro in nazionale: Ilkhan in gol con la Turchia Under-21 e panchina per Coco

Ilkhan, Turchia U-21 - Ucraina U-21

Se le gare internazionali servivano a inviare un messaggio a Marco Baroni, Emirhan Ilkhan, dalla sua Turchia, l’ha fatto in modo forte e chiaro. Come? Nel modo più roboante possibile: segnando. Se nel Torino il centrocampista è completamente sparito dalle rotazioni dopo aver comunque ben figurato con Modena e Inter, resta invece un punto di riferimento della nazionale turca Under 21. Oggi Ilkhan ha ottenuto l’ottava presenza nella categoria e il secondo gol nelle gare di qualificazione ai prossimi Europei del 2027. Dopo aver colpito la Lituania lo scorso 10 ottobre, si è ripetuto nella partita odierna contro l’Ucraina, in cui è bastata la sua rete per garantire i tre punti e conquistare momentaneamente la vetta del Girone H con 8 punti (la Croazia, a 7, ha una partita in meno). Dopo una prima frazione conclusasi sullo 0-0, il gol di Ilkhan è arrivato al 73’. Su un lungo lancio alle spalle della difesa, l’uscita del portiere ucraino per allontanare il pericolo fuori dall’area di rigore gli ha permesso di concludere a rete da fuori. Il granata è rimasto in campo fino al triplice fischio, che ha sancito una serata in cui è stato decisivo per le sorti dei suoi compagni. Per la Turchia U21 e per Ilkhan, il prossimo appuntamento è fissato per il 18 novembre in casa della Lituania.